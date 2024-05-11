На какую пенсию могут рассчитывать украинцы с зарплатой 15 тысяч: сумма удивит

Украинцы с зарплатой в 15 тыс. грн и с 35 годами стажа могут рассчитывать на пенсию, размер которой составляет всего 4 228,2 грн.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA.

Согласно последним данным ПФУ, средняя зарплата в Украине составляет 16836 грн. Соотношение 15 тыс. грн к указанной зарплате составляет 0,89.

"Учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 15 тыс. грн к средней зарплате, размер предстоящей выплаты будет составлять 4 228,2 грн ", — говорится в сообщении.

Тем временем около 2,7 миллиона пенсионеров продолжают работать. Они в среднем получают выплату 6 тыс. грн. Тогда как в общей сложности пенсию получают 10,1 млн человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн.) получают пенсию до 3 тыс. грн.

"Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн. украинцев. Следовательно, большинство украинцев на заслуженном отдыхе получают выплаты до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн.) получают 1,2 млн пенсионеров", — указано в сообщении.

Ранее мы говорили, что в Украине определенная категория граждан может выйти на пенсию досрочно.

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