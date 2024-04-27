На какую пенсию следует рассчитывать с зарплатой 10 тысяч гривен

Какую пенсию можно получить с зарплатой 10 тысяч гривен и определенным стажем работы.

Если человек получает зарплату 10 тысяч грн и имеет 35 лет стажа — он может рассчитывать на пенсию в размере 2818,8 гривен.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Согласно последним данным Пенсионного фонда, в Украине средняя зарплата, по которой заплатили единый соцвзнос, составляет 16 836 грн. Соотношение 10 тыс. грн к указанной зарплате составляет 0,59.

"Таким образом, учитывая среднюю зарплату за три года (13 559,41 грн), 35 лет стажа и соотношение 10 тыс. грн к средней зарплате, размер будущей выплаты составит 2818,8 грн", — пишет издание.

Среди пенсионеров около 2,7 млн тех, кто продолжает работать. Они в среднем получают выплату в 6 тыс. грн. Всего пенсию получают 10,1 млн человек. Из них наибольшее количество (2,6 млн) получает пенсию до 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев.

То есть, большинство украинских пенсионеров получают выплаты в размере до 5 тыс. грн. Пенсии от 10 тыс. грн – получают 1,2 млн пенсионеров.

Напомним, украинцам с 1 мая перечислят пенсии – кто получит надбавку.

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