На карту украинцам могут поступить дополнительные 3100 гривен: кого касается выплата

Выплаты

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Отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Размер выплаты составит от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса человека.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №602.

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Кто и сколько получит

Помощь будут выплачивать в следующих размерах:

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3100 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны I группы и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания с инвалидностью I группы;

2900 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны II группы;

2700 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны III группы;

1000 гривен — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто;

650 гривен — членам семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также женам и мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников боевых действий, которые не вступили в брак повторно;

450 гривен — участникам войны, бывшим узникам концлагерей, людям, которых насильно вывезли на принудительные работы, и детям партизан.

Как получить помощь

Порядок выплаты зависит от статуса получателя.

Пенсионерам и льготникам помощь начислят автоматически вместе с пенсией за август. Подавать дополнительное заявление им не нужно.

Действующим военнослужащим средства перечислят на счета воинских частей по заявкам командования.

Люди, не получающие пенсию и не проходящие военную службу, должны самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно:

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лично в сервисном центре ПФУ;

через ЦНАП;

онлайн через веб-портал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.

Если человек получил право на помощь до 24 августа, но не получил средства до 1 октября, он сможет обратиться за выплатой позже.

Напомним, украинцы, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж, могут существенно увеличить размер своих будущих выплат, если сознательно отложат выход на пенсию и продолжат работать.

По данным Пенсионного фонда Украины, за каждый полный месяц отсрочки до 5 лет пенсия растет на 0,5%, например +6% за год или +12% за 2 года. Если отложить назначение пенсии на более 5 лет, каждый дополнительный месяц прибавляет 0,75% — в частности, отсрочка пенсии на 6 лет повысит выплату на 54%.

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