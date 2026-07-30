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На карту украинцам могут поступить дополнительные 3100 гривен: кого касается выплата
Ко Дню Независимости некоторые украинцы получат разовую помощь до 3100 гривен, однако части получателей нужно самостоятельно подать заявление.
Отдельные категории украинцев получат разовую денежную помощь ко Дню Независимости. Размер выплаты составит от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса человека.
Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины №602.
Кто и сколько получит
Помощь будут выплачивать в следующих размерах:
3100 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны I группы и бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания с инвалидностью I группы;
2900 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны II группы;
2700 гривен — лицам с инвалидностью в результате войны III группы;
1000 гривен — участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто;
650 гривен — членам семей погибших ветеранов войны, Защитников и Защитниц Украины, а также женам и мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны или участников боевых действий, которые не вступили в брак повторно;
450 гривен — участникам войны, бывшим узникам концлагерей, людям, которых насильно вывезли на принудительные работы, и детям партизан.
Как получить помощь
Порядок выплаты зависит от статуса получателя.
Пенсионерам и льготникам помощь начислят автоматически вместе с пенсией за август. Подавать дополнительное заявление им не нужно.
Действующим военнослужащим средства перечислят на счета воинских частей по заявкам командования.
Люди, не получающие пенсию и не проходящие военную службу, должны самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины. Подать заявление можно:
лично в сервисном центре ПФУ;
через ЦНАП;
онлайн через веб-портал Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи.
Если человек получил право на помощь до 24 августа, но не получил средства до 1 октября, он сможет обратиться за выплатой позже.
Напомним, украинцы, достигшие пенсионного возраста и имеющие необходимый страховой стаж, могут существенно увеличить размер своих будущих выплат, если сознательно отложат выход на пенсию и продолжат работать.
По данным Пенсионного фонда Украины, за каждый полный месяц отсрочки до 5 лет пенсия растет на 0,5%, например +6% за год или +12% за 2 года. Если отложить назначение пенсии на более 5 лет, каждый дополнительный месяц прибавляет 0,75% — в частности, отсрочка пенсии на 6 лет повысит выплату на 54%.