На конференции URC в Риме показали «Цитадель» – стальные укрытия для защиты украинских школьников от обстрелов

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Укрытие спроектировано с учетом особенностей образовательной среды. Это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м в школьных дворах или рядом со зданиями. Модуль для школ в рамках проекта Цитадель рассчитан на 48 человек, а несколько модулей можно объединять в сложные конфигурации. Создала «Цитадель» Группа Метинвест в партнерстве с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины при поддержке Министерства развития общин и территорий.

«У нас уже есть значительный опыт в производстве и применении стальных подземных укрытий — «крыевок» для поясов обороны и операторов дронов. Из них построен первый в истории Украины подземный госпиталь и командные центры бригад, которые доказали свою эффективность в боевых условиях. Теперь мы готовы масштабировать эти решения для школ. Это путь к сохранению нашего будущего наших детей. Мы инвестируем в безопасность, восстановление, потому что это наша ответственность как Группы Метинвест. Это принципиальная позиция нашего акционера, Рината Ахметова, и она основа нашего бизнеса», — отметил операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Модульность и универсальность конструкции позволяет адаптировать ее к разным условиям и объектам — школам, больницам, промышленным предприятиям, жилым районам и прифронтовым территориям. Герметичные стальные секции легко совмещаются в блоки, а монтаж занимает всего несколько дней. Укрытия могут служить как временным, так и длительным решением. Внутри укрытия предусмотрены места для сидения, при необходимости – для сна, санузел, освещение, вентиляция. Укрытие автономное – выдерживает обстрелы и не требует подключения к внешним источникам питания и водоснабжению.

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"Безопасные укрытия в украинских школах - жизненная необходимость. Все дети должны получить надежную защиту "Цитадель" - именно такое решение: быстрое, эффективное, соответствует современным стандартам безопасности.

URC 2025 – четвертая международная конференция, посвященная быстрому восстановлению и долгосрочной реконструкции Украины. Событие объединило представителей правительств, международных организаций, финансовых учреждений, крупного бизнеса, муниципалитетов и гражданского общества. Среди главных тем – мобилизация бизнеса для восстановления, развитие человеческого капитала, восстановление общин и регионов, а также евроинтеграция.

Напомним, Метинвест Рината Ахметова создал для военных подземный госпиталь, где спасли тысячи жизней. Он спрятан на глубине 6 метров под землей, имеет площадь в 500 «квадратов» и имеет внутри современную реанимацию, хирургию, лабораторию, генераторную, канализационную системы и автономную скважину. Метинвест вложил в госпиталь 20 млн. грн. Из них 7 млн грн – стоимость медицинского оборудования и 13 млн – «крыевки» и строительные работы. Проект выполнялся в рамках инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова". Сейчас компания строит еще два подземных госпиталя.