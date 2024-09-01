На курс доллара осенью повлияют два фактора: эксперт назвала их

На курс доллара в сентябре может отразиться отключение электроэнергии и осенняя девальвация гривны. Однако резких изменений не прогнозируется.

Об этом в комментарии "Главреду" рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, первый осенний месяц традиционно ознаменуется деловой активностью. А давление на гривну не будет критическим.

"Сентябрь в Украине традиционно отмечается оживлением деловой активности и потребительского спроса, что стимулирует потребность в валюте для импортеров. Из-за отключения электроэнергии следует ожидать несколько повышенного валютного спроса именно по линии энергетических товаров. Также давление на гривну может оказывать и усиление девальвационных ожиданий, ведь украинцы ожидают от осенних месяцев девальвации, чем создают дополнительный спрос на валюту", — сказала эксперт.

В то же время она не прогнозирует существенного подорожания доллара в сентябре.

"Учитывая ожидаемое ускорение инфляции в конце лета и в начале осени, ограниченные курсовые колебания являются важным фактором ценовой стабильности. Следовательно, регулятор, скорее всего, будет продолжать прилагать усилия для ограничения амплитуды колебаний курса. Это не означает полную "недвижимость" курса, но никаких драматических событий". на валютном рынке не ожидается. По моему мнению, наличный курс доллара будет находиться в течение месяца в пределах диапазона 41,4-42,2 грн/долл", — сказала Золотько.

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