На Мonobank третий день совершают DDOS-атаку: хотят присоединиться спецслужбы

Система банка Мonobank уже третий день подряд – под масштабной хакерской атакой. Сегодня банк получил 5,5 миллиарда запросов.

Об этом сообщил соучредитель Мonobank Олег Гороховский.

Он отметил, что к отражению хакерской атаки уже привлекли сотрудников AWS (Amazon Web Services) и предложили помощь специалистов украинских спецслужб.

"Для них (AWS, – ред.) кибератака такого масштаба также нетипична. Ситуация под контролем, но масштаб поражает", – написал Гороховский.

Напомним, Мonobank сообщил о массовой DDOS-атаке на свои серверы вечером 16 августа. Соучредитель банка предполагает, что это работа российских спецслужб, которые хотят сломать банк из-за активного участия в сборах для украинских военных.

Днем ранее Олег Гороховский рассказывал, что банк получил около "миллиарда запросов на услуги за 3 часа", но заверил, что ситуация под контролем. Он отмечал, что специалисты Monobank отбивают атаку, "попивая кофе с пончиками".

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