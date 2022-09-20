На Московской бирже начался обвал после сообщений о псевдореферендумах и появлении "мобилизации" в Уголовном кодексе

Индекс Мосбиржи резко свалился на 7,54%.
Котировки ценных бумаг на Московской бирже резко пошли вниз после сообщений о проведении псевдореферендумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также решении Госдумы добавить в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение".
Об этом говорится на сайте Московской биржи.
"На 15:12 по Москве индекс Мосбиржи снизился на 7,54% до 2247,2 пункта, индекс РТС упал на 7,44% до 1177,99 пункта. На 15:20 мск часть потерь индексы отыграли, но оставались на минимальных уровнях за последние недели", — говорится в сообщении.
Добавим, что в Украине не верят, что решение о референдумах повлияет на ситуацию на фронте, и считают, что в Кремле предприняли шаги отчаяния из-за поражений в войне. Лидеры общественного мнения в соцсетях активно обсуждают последние события.
Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что в случае проведения псевдореферендумов на оккупированных территориях Россия закроет любую возможность переговоров с Украиной.
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