Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Новый Год Украина будет экспортировать свет в Молдову: хватит ли электричества нам самим

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
516
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Новый Год Украина будет экспортировать свет в Молдову: хватит ли электричества нам самим

Украина снова будет продавать электроэнергию / Фото: pixabay.com

В Минэнерго заверили, что в украинской энергосети нет дефицита электроэнергии.

В Новогоднюю ночь Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В ночные часы предполагается экспорт в Молдову", – говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго отметили, что планируют также импортировать 11600 МВт час электроэнергии.

В ведомстве заверили, что в украинской энергосети нет дефицита электроэнергии.

"В резерве есть четыре блока ТЭС, которые могут быть включены в работу по необходимости. Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются", – уверяет Минэнерго.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения света на праздники.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
516
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация