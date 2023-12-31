На Новый Год Украина будет экспортировать свет в Молдову: хватит ли электричества нам самим

В Минэнерго заверили, что в украинской энергосети нет дефицита электроэнергии.

В Новогоднюю ночь Украина будет экспортировать электроэнергию в Молдову в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"В ночные часы предполагается экспорт в Молдову", – говорится в сообщении.

При этом в Минэнерго отметили, что планируют также импортировать 11600 МВт час электроэнергии.

В ведомстве заверили, что в украинской энергосети нет дефицита электроэнергии.

"В резерве есть четыре блока ТЭС, которые могут быть включены в работу по необходимости. Энергосистема сбалансирована. Ситуация контролируемая. Графики отключений электроэнергии не применяются", – уверяет Минэнерго.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, будут ли отключения света на праздники.

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