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На освобожденных территориях выплатят пенсию за пять месяцев оккупации

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На освобожденных территориях выплатят пенсию за пять месяцев оккупации

В Балаклее и Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев.

На недавно освобожденных от оккупантов территориях людям выплатят пенсии сразу за прошлые пять месяцев.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 13 сентября.

"Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", — сказал глава государства.

Президент заверил, что все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты, ведь Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми.

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