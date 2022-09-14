На освобожденных территориях выплатят пенсию за пять месяцев оккупации

В Балаклее и Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев.
На недавно освобожденных от оккупантов территориях людям выплатят пенсии сразу за прошлые пять месяцев.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 13 сентября.
"Очень важно, что вместе с нашими войсками, с нашим флагом на деоккупированную территорию заходит и обычная нормальная жизнь. Как пример – в Балаклее, в Граковом уже началась выдача пенсий сразу за пять месяцев, за то время, когда мы просто не могли осуществить выплаты из-за оккупации", — сказал глава государства.
Президент заверил, что все украинские пенсионеры на освободившейся территории получат выплаты, ведь Украина всегда выполняет свои социальные обязательства перед людьми.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал пакет рекомендаций от Ермака – Расмуссена по гарантиям безопасности.
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