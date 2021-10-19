На пенсию в 50 лет и раньше: кто из украинцев имеет право на досрочный отдых

На пенсию в 50 лет и раньше: кто из украинцев имеет право на досрочный отдых

На пенсию в Украине можно выйти раньше положенного возраста.

Минимальный пенсионный возраст для женщин, родившихся после 1 апреля 1961 года, был повышен до 60 лет с 1 апреля 2021, для мужчин он составляет 65 лет, но некоторые категории Украинский могут выходить на пенсию гораздо раньше.

Это предполагает пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто может получать выплаты от государства с 45, 50 и 55 лет, условия и особенности начислений — в материале ТСН.ua.

Это предусматривает пункт 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 50 лет пенсию оформить могут:

женщины, родившие пятерых или более детей;

женщины, у которых дети являются инвалидами детства;

женщины, которые работали на вредных или опасных производствах (профессии касаются горных работ, добычи, рудной и химической промышленности, металлургии.).

Пенсию в 45 лет могут оформить:

работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;

работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.

Особенности начислений:

досрочная пенсия начисляется пожизненно;

переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;

женщина, которая оформляет досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.

В 55 лет на пенсию могут выйти:

мужчины, если они занимались воспитанием пятерых или более детей, или ребенка с инвалидностью.

Особенности начислений:

досрочная пенсия начисляется пожизненно;

переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;

мужчина, который оформляет досрочную пенсию, должен иметь страховой стаж не менее 20 лет.

Свой страховой стаж можно проверить на сайте Пенсионного фонда.

Напомним:

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал детали о накопительной пенсионной системе в Украине. По его словам, после введения накопительной пенсионной системы ни бизнес, ни граждане не должны платить больший налог.

о накопительной пенсионной системе в Украине. По его словам, после введения накопительной пенсионной системы ни бизнес, ни граждане не должны платить больший налог. Также правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.

Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн. Кроме того пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября 2021 года начали выплачивать ежемесячную компенсацию.

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