На пенсию в 50 лет и раньше: кто из украинцев имеет право на досрочный отдых

На пенсию в Украине можно выйти раньше положенного возраста.
Минимальный пенсионный возраст для женщин, родившихся после 1 апреля 1961 года, был повышен до 60 лет с 1 апреля 2021, для мужчин он составляет 65 лет, но некоторые категории Украинский могут выходить на пенсию гораздо раньше.
Это предполагает пункте 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Кто может получать выплаты от государства с 45, 50 и 55 лет, условия и особенности начислений — в материале ТСН.ua.
Это предусматривает пункт 3 статьи 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В 50 лет пенсию оформить могут:
- женщины, родившие пятерых или более детей;
- женщины, у которых дети являются инвалидами детства;
- женщины, которые работали на вредных или опасных производствах (профессии касаются горных работ, добычи, рудной и химической промышленности, металлургии.).
Пенсию в 45 лет могут оформить:
- работницы, занятые полный рабочий день на подземных работах;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо вредными условиями труда;
- работницы, занятые полный рабочий день на работах с особо тяжелыми условиями труда.
Особенности начислений:
- досрочная пенсия начисляется пожизненно;
- переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;
- женщина, которая оформляет досрочную пенсию, должна иметь страховой стаж не менее 15 лет.
В 55 лет на пенсию могут выйти:
- мужчины, если они занимались воспитанием пятерых или более детей, или ребенка с инвалидностью.
Особенности начислений:
- досрочная пенсия начисляется пожизненно;
- переназначение с учетом достижения общеустановленного пенсионного возраста законодательством не предусмотрено;
- мужчина, который оформляет досрочную пенсию, должен иметь страховой стаж не менее 20 лет.
Свой страховой стаж можно проверить на сайте Пенсионного фонда.
Напомним:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал детали о накопительной пенсионной системе в Украине. По его словам, после введения накопительной пенсионной системы ни бизнес, ни граждане не должны платить больший налог.
- Также правительство увеличило доходную и расходную части Пенсионного фонда Украины на более чем 18 миллиардов гривен, что позволит планово повысить пенсии с 1 декабря. Повышение произойдет в связи с ростом минимальной заработной платы до 6500 грн.
- Кроме того пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет с 1 октября 2021 года начали выплачивать ежемесячную компенсацию.