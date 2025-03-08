На рынках подорожал популярный среди украинцев овощ

На украинских рынках и в магазинах выросли цены на импортные томаты. В зависимости от качества – их стоимость в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой недели.

Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Такую ценовую тенденцию эксперты проекта объясняют сокращением предложения в Украину импортного томата. В частности, производства Турции. Это связано со снижением импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий в стране-производителе.

По информации специалистов, на прошлой неделе импортеры и оптовые компании были сосредоточены на распродаже томата, которую они закупили еще в начале февраля текущего года. Тогда низкие темпы торговой активности не способствовали реализации всех имеющихся размеров продукции. В то же время, новые поставки на украинский рынок на прошлой неделе осуществлялись в минимальных объемах. Таким образом, уже с начала марта возник дефицит помидоров, что позволило импортерам повысить цены.

Отмечается, уже со следующей недели в Украине ожидается увеличение поставок томата из Турции, что позволит сбалансировать рынок и, соответственно, стабилизировать цены.

Напомним, рост цен на картофель, наблюдавшийся на украинском рынке в конце зимы, в марте приостановился, к чему привел спад торговой активности в этом сегменте.

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