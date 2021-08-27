На рынках Украины подорожали морковь и столовая свекла: какие цены

Участники рынка успокаивают покупателей, что такое подорожание может быть временным.

На этой неделе на рынках Украины выросли цены на морковь и столовую свеклу.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что по словам самих производителей, рост цен в этом сегменте стал возможен благодаря активизации темпов сбыта моркови и свеклы. В то же время, предложение этих корнеплодов немного уменьшилась.

Таким образом, в основных регионах производства качественную морковь продают по 4-7,50 грн/кг, что в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. В то же время цены на столовую свеклу за неделю выросли в среднем на 24%, и на данный момент составляют 4-7 грн/кг.

Стоит сказать, что на сегодняшний день морковь в Украине стоит в среднем на 33% дороже, чем в конце августа прошлого года. Отпускные цены на столовую свеклу за год выросли в среднем на 36%.

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