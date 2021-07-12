На рынках Украины появились первые арбузы ранних сортов: какая стоимость и что будет с ценами дальше

На рынках Украины появились первые арбузы ранних сортов: какая стоимость и что будет с ценами дальше

Массово арбузы должны появиться на рынках после 20 июля.

С опозданием на две недели на украинские рынки в продажу поступили первые партии арбузов ранних сортов.

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Об этом сообщает EastFruit.

Фермеры сообщают, что дождь и град весной нанесли существенный ущерб урожаю этих бахчевых, некоторым производителям даже пришлось заново пересевать площади под арбузами.

Отмечается, что на сегодняшний день реализацию арбузов ведут отдельные производители из Херсонской области. Цены на первые партии арбузов озвучиваются на уровне 9-12 грн/кг, что в среднем в 2,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Для сравнения: в 10 числах июля прошлого года цена на арбузы в Украине варьировалась в диапазоне 3-5 грн/кг.

В этом сезоне более массово выйти на рынок с местными арбузами производители планируют после 20 июля. Как правило, пик сезона арбуза в Украине приходится на середину августа и тогда цены на него начинают резко снижаться. В то же время, производители планируют удерживать цены на достаточно высоком уровне, поскольку бахчевые пришлось пересевать.

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