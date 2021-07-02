На рынках Украины продолжает дешеветь малина: сколько стоит полезная ягода

Причина — рост предложения.

На этой неделе в Украине заметно подешевела малина.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что негативную ценовую динамику в этом сегменте производители связывают с увеличением предложения малины на рынке. Поскольку сейчас практически все хозяйства южных областей приступили к сбору урожая ягоды. Также свои коррективы внесла и погода. Практически на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, что заметно поспособствовало ее быстрому созреванию.

Так, сейчас оптовые партии малины поступают в продажу по 60-120 грн/кг, что в среднем на 48% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Но, несмотря на резкое снижение цен, на сегодняшний день малина на украинском рынке предлагается к продаже в среднем в 1,7 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время, большинство производителей считают, что цены на ягоду продолжат снижаться и дальше.

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