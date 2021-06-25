На рынке недвижимости растет стоимость жилья: с чем это связано и упадут ли цены

На рынке недвижимости растет стоимость жилья: с чем это связано и упадут ли цены

На рынке недвижимости привычного летнего удешевления не случилось.

На украинском рынке недвижимости растет стоимость квартир. Жилье до 50 квадратов может подорожать на 3-5%, а небольшие квартиры до 35 квадратов — на 10%, прогнозируют специалисты. Растет стоимость и съемной квартиры.

Почему выросла стоимость жилья и будет ли удешевление, рассказали в Сніданку з 1+1.

На рынке недвижимости привычного летнего удешевления не случилось. Вообще стоимость жилья, например, в Ужгороде значительно возросла. "Стоимость выросла где-то на две тысячи гривен", — говорит риэлтор Олег Иродовский.

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Первая причина роста — это введение "зеленой зоны" на всей территории страны. Есть еще один не менее важный фактор — огромное количество новых сдаваемых впервые квартир. Стоимость их аренды высокая сразу из-за цены ремонта и стоимости самой квартиры. В крупных городах Украины просят 10 тыс. грн за однокомнатную, а 15 тыс. — за двухкомнатную с качественным ремонтом и техникой — это уже норма.

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Именно поэтому стоимость выросла и на вторичном рынке. На новостройки под сдачи сейчас огромный спрос. "В Днепре у нас есть застройщики, которые еще не открывают отделы продаж, а уже продают квартиры под ключ. То есть настолько активный покупатель, так много клиентов, которые готовы покупать недвижимость, а мало. Нет выбора", — объяснила директор агентства по недвижимости Татьяна Плисик

На за вопрос: когда же подешевеет ", риэлторы отвечают однозначно — вряд ли это будет. Ведь стройматериалы, техника и недвижимость постоянно дорожает. Именно поэтому и стоимость аренды никто снижать не собирается.

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