На рынке появились украинские тепличные помидоры: цены кусаются

На украинских рынках и магазинах на прошлой неделе появились первые партии тепличных томатов из местных комбинатов. Цены на помидоры значительно дороже, чем в прошлом.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Первые тепличные помидоры от украинских производителей стоили 120-140 гривен за один килограмм. Цена в среднем на 67% выше, чем первые партии этих овощей в прошлом году.

Эксперты отмечают, что в прошлом году первые партии томата украинские тепличные комбинаты отгрузили на рынок в среднем на полторы недели позже этого сезона. Впрочем, сейчас из-за неблагоприятной погоды сбор тепличных помидоров остается малообъемным.

Аналитики отмечают, что на рынке присутствуют импортные помидоры из Турции. Их стоимость значительно дешевле, чем из украинских теплиц. Так, стоимость килограмма импортных томатов составляет 70-80 гривен за килограмм.

Как сообщалось, в Украине подешевел картофель. В среднем цена на 13% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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