На сколько украинцам хватит нового прожиточного минимума: эксперт ошарашил подсчетом

В Украине прожиточный минимум для трудоспособного лица с 1 января 2026 года вырастет примерно на 10% и составит 3 328 грн. Однако этот показатель, который государство использует для расчета социальных выплат, далек от реальных потребностей людей.

Об этом руководитель аналитического направления сети АНТС Илья Несходовский рассказал в эфире «Украинского Радио».

Эксперт пояснил, что фактический прожиточный минимум в 2025 году превышает 8000 грн.

«Минимальная зарплата, которая также вырастет со следующего года, больше соответствует реальному минимальному уровню, при котором человек может удовлетворить свои основные потребности», — отметил он.

Несходовский обратил внимание, что и Министерство социальной политики, и Государственная служба статистики признают несоответствие официального показателя реальности.

«Делать вид, что на эту сумму может прожить пенсионер, — позорно. Прожиточного минимума хватит на 13 дней для обеспечения минимальных потребностей человека», — подчеркнул эксперт.

Что такое прожиточный минимум?

Прожиточный минимум — это стоимостная оценка так называемой потребительской корзины. В нее входят минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для поддержания здоровья и жизнедеятельности человека. В большинстве случаев этот показатель используется для определения размера социальных выплат.

Напомним, Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2026 год предлагает повысить минимальную зарплату и прожиточный минимум. Зарплату могут увеличить с 8000 до 8600 грн, а прожиточный минимум с 1 января 2026 года — с 2920 до 3209 грн.

К слову, ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев призвал пересмотреть прожиточный минимум и потребительскую корзину в Украине. По его словам, существует недопустимая разница между минимальной (2300 грн) и максимальной (390 тыс. грн) пенсиями, что составляет 165-кратный разрыв.