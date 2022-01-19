На строительство ЦНАПов в 2022 году выделят более 230 млн гривен

В каждом городе Украины с населением более 10 тысяч человек появится собственный ЦНАП.
В течение 2022 года правительство предоставит общинам 231 млн грн субвенции для развития и строительства сети ЦНАПов.
Об этом в своем Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
На заседании правительства 19 января были внесены изменения в постановление, регулирующее порядок предоставления этой субвенции. Так, предоставленные средства можно будет потратить на обустройство территориальных подразделений центров предоставления админуслуг и удаленных рабочих мест.
Шмигаль подчеркнул, что за прошлый год сеть ЦНАП увеличилась почти вдвое. По его словам, более 90% украинцев уже сейчас говорят о положительном опыте получения услуг в центрах.
"Ключевая цель остается неизменной – каждый город в Украине с населением более 10 тысяч человек в ближайший год должен получить собственный ЦНАП", – написал премьер.
Напомним, в Украине более 1,2 тысячи Центров предоставления админуслуг начали консультировать посетителей, как получить 1000 гривен в рамках проекта "єПідтримка".
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