На ценнике одно, а на кассе товар дороже: украинцев предупредили о хитрости магазинов

Супермаркет / © Unsplash

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Если на кассе товар оказался дороже, чем указано на ценнике, магазин не имеет права оправдываться обновлением базы или тем, что работники не успели изменить ценник.

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе.

Согласно статье 15 Закона Украины «О защите прав потребителей», покупатель имеет право получить полную, достоверную и своевременную информацию о товаре еще до его приобретения. Эта информация обязательно должна содержать конечную стоимость товара с учетом всех налогов. Кроме того, продавец обязан указывать цену на каждую единицу товара.

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В ведомстве отмечают, что ситуация, когда покупатель видит одну цену на полке, а на кассе вынужден платить больше, является нарушением его прав.

«К сожалению, очень часто случается ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнике определенного товара и, собственно, рассчитывает оплатить именно такую цену, однако при расчете на кассе оказывается, что цена на выбранный товар другой, как правило, больше. Без сомнений, в таком случае нарушены ваши права как потребителя», — отметили в Госпродпотребслужбе.

Также в ведомстве напомнили, что все надписи на ценниках должны быть простыми, понятными и не допускать двусмысленной трактовки. Если возникают сомнения в содержании информации, закон требует толковать их в пользу потребителя.

Что делать, если на кассе назвали другую цену

В Госпродпотребслужбе советуют прежде всего не оставлять кассу без выяснения ситуации. Покупателю следует вернуться к полке и сфотографировать ценник так, чтобы на снимке было ясно видно название товара, его штрихкод и указанную цену. Также нужно сохранить фискальный чек.

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После этого следует обратиться к администратору или директору магазина и потребовать продать товар по цене, указанной на ценнике. Если покупка уже оплачена, потребитель вправе потребовать возврата разницы.

В ведомстве подчеркивают, что объяснения типа «не успели изменить ценник», «поступила новая партия товара» или «зависшая база» не освобождают магазин от ответственности, поскольку это его внутренние организационные вопросы.

Куда обращаться в случае отказа

Если администрация магазина отказывается выполнять требования законодательства, покупатель может обратиться с жалобой в Госпродпотребслужбу или ее территориальный орган.

К обращению рекомендуется добавить фотографию ценника и фискальный чек, подтверждающие разницу между стоимостью товара на полке и ценой, которую потребовали уплатить на кассе. Эти документы могут стать ключевыми доказательствами при рассмотрении жалобы.

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