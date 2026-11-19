Цены на бензин 19 ноября / © pexels.com

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В четверг, 19 ноября, в Украине бензин заметно подешевел. Цены пересмотрели сразу четыре крупные сети автозаправочных станций — OKKO, WOG, «Укрнафта» и UPG. В зависимости от оператора и марки топлива стоимость литра снизилась на 1–3 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Наиболее значительное снижение зафиксировали в сети UPG. Фирменный бензин UPG 95 подешевел сразу на 3 грн — до 86,90 грн/л. В то же время обычный А-95 подешевел на 2 грн и теперь стоит 84,90 грн/л. Цена дизельного топлива upgDIESEL снизилась на гривну — до 101,90 грн/л.

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На заправках «Укрнафты» все марки бензина подешевели на 2 грн за литр. В частности, А-95 теперь продается по цене 84,90 грн/л, А-92 — по цене 82,90 грн/л, а премиальный 95 Energy — по цене 87,90 грн/л.

Сети OKKO и WOG также снизили цены на бензин, но на 1 грн/л. У обоих операторов стандартный А-95 стоит 89,90 грн/л, премиальный 95-й — 92,90 грн/л, а бензин с октановым числом 100 — 99,90 грн/л.

Кроме того, OKKO снизила цену на дизельное топливо на одну гривну. Теперь дизельное топливо «Евро» стоит 103,90 грн/л, а дизельное топливо «Pulls» — 106,90 грн/л.

В то же время сеть SOCAR оставила цены на все виды топлива без изменений.

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Где самый дешевый бензин, дизель и автогаз 19 ноября

Самые выгодные предложения по обычному бензину А-95 на данный момент предлагают «Укрнафта» и UPG. В обеих сетях литр этого топлива стоит 84,90 грн.

Самые низкие цены на дизельное топливо также предлагают эти операторы. В частности, на UPG литр дизельного топлива EURO DIESEL продают по цене 99,56 грн, тогда как на «Укрнафте» — по цене 99,90 грн.

Самый дешевый сжиженный газ также можно приобрести на заправках UPG и «Укрнафта» — по 61,90 грн/л.

Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз на АЗС 19 ноября / © РБК

Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз на АЗС 19 ноября

OKKO

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Бензин Pulls 100 — 99,90 грн/л (−1 грн)

Бензин Pulls 95 — 92,90 грн/л (−1 грн)

Бензин А-95 Евро — 89,90 грн/л (−1 грн)

Дизельное топливо Pulls — 106,90 грн/л (−1 грн)

Дизельное топливо «Евро» — 103,90 грн/л (−1 грн)

Автогаз — 64,90 грн/л

WOG

Бензин 100 — 99,90 грн/л (−1 грн)

Бензин 95 Mustang — 92,90 грн/л (−1 грн)

Бензин 95 Евро — 89,90 грн/л (−1 грн)

Дизельное топливо Mustang — 106,90 грн/л

Дизельное топливо Евро-5 — 103,90 грн/л

Автогаз — 63,50 грн/л

SOCAR

Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л

Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л

Бензин А-95 — 91,90 грн/л

Дизельное топливо NANO Extro — 109,00 грн/л

Дизельное топливо NANO — 106,00 грн/л

Автогаз — 63,90 грн/л

«Укрнафта»

Бензин 95 Energy — 87,90 грн/л (−2 грн)

Бензин А-95 — 84,90 грн/л (−2 грн)

Бензин А-92 — 82,90 грн/л (−2 грн)

Дизельное топливо Energy — 101,90 грн/л

Дизельное топливо — 99,90 грн/л

Автогаз — 61,90 грн/л

UPG

Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л

Бензин UPG 95 — 86,90 грн/л (−3 грн)

Бензин А-95 — 84,90 грн/л (−2 грн)

Дизельное топливо upgDIESEL — 101,90 грн/л (−1 грн)

Дизельное топливо EURO DIESEL — 99,56 грн/л

Автогаз — 61,90 грн/л

Напомним, эксперт топливного рынка Сергей Куюн предполагал, что автогаз в ноябре может существенно подорожать. По его оценкам, из-за нехватки сжиженного газа в Европе и повышения закупочных цен стоимость этого топлива в Украине может вырасти до 63–67 грн за литр.

В то же время экономист Олег Устенко считает, что в Украине в течение ближайших двух недель могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо. По его прогнозу, снижение цен может составить около 20% от нынешней стоимости.

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