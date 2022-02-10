На украинских рынках на 70% подорожала курятина: какая стоимость

На украинских рынках на 70% подорожала курятина: какая стоимость

В частности, повышение цен связывается с уменьшением поголовья кур.

На украинских рынках и магазинах курятина подорожала на рекордные 70%.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Отмечается, что столь стремительное удорожание произошло только за первые два месяца 2022 года. По данным Минфина, за килограмм филе нужно отдать более 122 гривен. Это на 30 гривен больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В магазинах килограмм бедра стоит более 100 гривен, а голени – почти 70 гривен.

Такое удорожание эксперты связывают с уменьшением поголовья кур и высокими ценами на энергоносители.

Как сообщалось, украинский рынок заполнила дешевая свинина из Европы: в страну стали больше завозить мясо. За первый месяц 2022 года импорт вырос в четыре раза – до более 6,5 тыс. тонн. Ключевыми поставщиками свинины в Украину являются Дания, Нидерланды и Бельгия. К слову, 79% импорта – это свежее или охлажденное мясо. Остальное – замороженный продукт.

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