На украинских рынках подорожал борщовый набор: какая стоимость овощей

Это связано с сезонностью.

В Украине увеличилась стоимость овощей борщового набора.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса на своей странице в Facebook.

За две недели на 16% увеличилась стоимость картофеля – стоит свыше 7 грн за килограмм. Свекла выросла в цене на 13% – и стоит 10,9 грн. Капуста подорожала на 7% – до 7,3 грн.

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Впрочем, специалисты отмечают, что картофель подорожал после того, как предварительно подешевел на 20%. "В такой ситуации срабатывает сезонный фактор, когда цены на овощи начинают расти осенью. Эта тенденция продолжается до поступления нового урожая", — говорится в сообщении.

Кроме того, на 11% выросли цены на помидоры. За килограмм в среднем просят более 42 грн. Рост эксперты объясняют тем, что сейчас томаты либо импортированы, либо тепличны. А они дороже грунтовых.

Также эксперты сообщают, цены на помидоры выросли, потому что сейчас они либо импортированы, либо тепличны, которые, как правило, дороже

Кроме того, на рынке подешевели яблоки и гречка, ведь в этом году аграрии собрали хороший урожай этих культур. Украинские яблоки стоят около 10 грн – на 10% меньше, чем две недели назад. Гречка – более 47 грн – на 4% меньше.

Как сообщалось, в Украине в ближайшее время цены на хлеб поднимутся на 10-15%. Среди причин такой ценовой тенденции : рост цен на топливо, минеральные удобрения, запчасти и другие составляющие себестоимости пшеницы, что приведет к изменению стоимости муки, а в конце концов и хлебобулочных изделий, говорит директор Финансово-экономического департамента Минагрополитики Баграта Ахиджанова.

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