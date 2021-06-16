На украинских рынках подорожала клубника: ожидать уменьшения цены

Ягоды портятся из-за чрезмерных дождей.

Клубника на украинских рынках снова подорожала.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Продавцы объясняют рост тем, что высокая цена из-за дождей, которые не дают ягоде достигнуть. Именно поэтому клубника начинает портиться. Фермеры подтверждают, что дожди уже уничтожили почти 70% урожая. Поэтому не советуют покупателям надеяться в этом году на низкую цену.

Хотя в Херсонской области на оптовых рынках клубника стоит до 30 гривен, но в регионах держатся высокие цены. Так, самое дорогое клубника стоит во Львове — 75 гривен. Самая дешевая цена на ягоду на рынках столицы — до 60 гривен за килограмм.

Как сообщалось, в Украине оптовые цены на голубику в этом году существенно обвалились. Эксперты прогнозируют, что килограмм ягоды продавать на треть дешевле. За последний год площадь посадки растения существенно увеличилась — до четырех тысяч гектаров. Аграрии уже планируют собрать более семь тысяч тонн урожая.

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