На украинских рынках появилась первая малина по рекордным ценам: сколько просят за ягоду

В прошлом году малина была значительно дешевле — в 1,6 раза.

В продаже на украинском рынке уже появились первые партии малины из южных областей. В этом году урожай из-за серьезного климатического воздействия стартовал с 10-дневной задержкой.

Об этом сообщается на сайте EastFruit.

Сейчас стоимость малины высокая, фермеры продают ягоды по оптовым ценам от 140 до 200 гривен за килограмм. Пока собирать урожай начали лишь единичные хозяйства. Поэтому ожидается, что более массово малина начнет поступать в продажу после 10 июля.

В прошлом году в аналогичный период цены на малину были на уровне 50-80 грн/кг, что в среднем в 1,6 раза дешевле, чем сейчас.

К значительному удорожанию в 2021 году привело сразу несколько факторов. Это холодная и дождливая весна. Так, неблагоприятные погодные условия замедлили созревания малины в хозяйствах центральных и западных областей. В то же время спрос на ягоду достаточно высокий, что также оказывает поддержку ценам.

Как сообщалось, в Украине оптовые цены на голубику в этом году существенно обвалились. Эксперты прогнозируют, что килограмм ягоды продавать на треть дешевле. За последний год площадь посадки растения существенно увеличилась — до четырех тысяч гектаров. Аграрии уже планируют собрать более семь тысяч тонн урожая.

Напомним, первые абрикосы и сливы уже появляются на прилавках в Украине. Сейчас продают импортные фрукты, потому что украинские еще созревают. А из-за нынешних обильных дождей их урожай будет меньше, чем ожидали фермеры.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Почему малина лечит простуду

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку