На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел Stalhart

Мировые автопроизводители регулярно внедряют технологические инновации, направленные на повышение энергоэффективности и комфорта транспортных средств. При этом выдвигаются новые требования к производительности моторных масел, которые должны отвечать высоким стандартам автопроизводителей и обеспечивать эффективное и долголетнее функционирование двигателей.

Уже в скором времени на украинском рынке смазочных материалов появятся инновационные моторные масла STALHART для автомобилей с разным типом двигателей. Моторные масла STALHART созданы в собственной технологической лаборатории одного из крупнейших производителей смазочных материалов Европы – всемирно-известного нидерландского завода De Oliebron.

В ассортименте премиальных масел STALHART украинские потребители могут найти моторные и трансмиссионные масла для автомобилей европейского, американского и азиатского рынков. Приверженность производителя масел STALHART обеспечению высочайших стандартов качества подтверждается аккредитацией по новейшим международным стандартам API, ACEA, ILSAC и одобрением моторных масел мировыми производителями автомобилей (OEM).

Высокие эксплуатационные качества моторного масла STALHART достигаются за счет использования уникальной технологии двойной защиты, что обеспечивает надежную защиту, снижает вредное трение и обеспечивает повышение эффективности работы двигателя.

Эксклюзивным дистрибьютором премиальных моторных масел STALHART на рынке Украины стала компания «Юник Трейд», участник ATR – крупнейшего торгового союза на рынке запчастей в мире.

«Уже 30 лет мы работаем над тем, чтобы у украинских автовладельцев был доступ к качественной и надежной продукции лучших мировых производителей. Именно эту цель мы поставили перед собой, когда решили представить моторные масла STALHART на украинском рынке. Эта инновационная продукция производится на ведущем заводе в Нидерландах из высококачественного сырья. Опытная команда специалистов на протяжении многих лет работала над идеальным сочетанием базового масла и уникальных присадок для обеспечения максимальной защиты и долговечности двигателя автомобиля. Техническая лаборатория завода также уделяет огромное внимание контролю за качеством продукции на всех этапах производства – от сырья до линии разлива. Это позволяет нам с уверенностью гарантировать, что украинские потребители получат продукцию высочайшего качества», – отметил CEO «Юник Трейд» Сергей Сидорук.

Справка: ООО «Юник Трейд» входит в ТОП-5 дистрибьюторов автомобильных запчастей в Украине и представляет более 100 брендов-производителей автокомпонентов. Компания владеет собственной системой доставки с автопарком, превышающей 170 автомобилей. "Юник Трейд" входит в состав акционеров крупнейшего мирового союза поставщиков автозапчастей ATR International AG.