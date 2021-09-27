"На улучшение состояния здоровья": Украина и США заключили дополнительное соглашение на 9 млн долларов

"На улучшение состояния здоровья": Украина и США заключили дополнительное соглашение на 9 млн долларов

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Правительство Украины и правительство Соединенных Штатов Америки заключили "Дополнительное Соглашение к Соглашению о выполнении задачи в области развития" на общую сумму 9 млн долларов.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин подписала письмо-удостоверение, сообщает 27 сентября Правительственный портал.

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"Жизнь и здоровье людей всегда являются приоритетом государства. Благодаря этой сделке Украина может направить дополнительный финансовый ресурс на усиление способности медицинской системы и повышения эффективности лечения болезней. Благодарен нашим международным партнерам за последовательную поддержку и помощь в восстановлении в период пандемии", — отметил Денис Шмыгаль.

Дополнительное соглашение между правительством Украины и правительством США предусматривает:

7 млн долларов — на улучшение состояния здоровья украинцев;

— на улучшение состояния здоровья украинцев; 2 млн долларов — на обеспечение роста экономики.

Напомним, в МОН рассказали, урежут ли учителям зарплаты при дистанционном обучении. Выплаты нормированы действующим законодательством.

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