На валютном рынке улучшилась ситуация: как это повлияло на гривну

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд.

На валютном рынке наблюдается улучшение ситуации. В апреле резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По состоянию на 1 мая 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили 35 943,2 млн дол. США. Такой объем резервов рекордный за последние 11 лет.

В целом в апреле 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов:

Во-первых, поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Во-вторых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В третьих, переоценка финансовых инструментов.

"В апреле 2023 года Национальный банк продал на валютном рынке 1 374,1 млн долл. США и выкупил в резервы - 3,7 млн долл. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с мартом 2023 года на 298,5 млн. долларов долл. США – до 1 370,4 млн долл. США", — отметили в Нацбанке.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются четвертый месяц подряд. Как объясняют специалисты, такая динамика в апреле обусловлена как отраслевыми факторами, так и последующим ограничением непроизводительного утечки капитала из Украины.

Добавляют, что в апреле за счет переоценки стоимость финансовых инструментов увеличилась на 128,7 млн. дол. США. Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца грядущего импорта.

Напомним, эксперты отмечают, что гривня несколько укрепилась за счет финансовой помощи от западных партнеров. Сейчас курс гривны к доллару и официальный, и рыночный практически сравнялся.

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