На вес золота: в Украине рекордные цены на черешню

Черешня / © Pixabay

Реклама

В Украине за последние несколько дней цены на черешню снизились от 200 грн до 150 грн за килограмм. Нынешняя стоимость самая низкая за последние десять лет.

Об этом сообщает EastFruit.

По информации аналитиков, в прошлом году в этот период ягода стоила 135 грн за килограмм, в 2020-м – 60 грн, в 2019-м – 35 грн.

Реклама

Высокий уровень цен обусловлен заморозками во время цветения косточковых и холодной погодой в этом месяце.

Заметим, что на прошлой неделе на импортную черешню цены кое-где достигали 1500 грн/кг.

Как сообщалось, Украина потеряла половину урожая черешни и вишни. По предварительным оценкам, около 45-55% урожая черешни в Украине было потеряно, прежде всего, в южных регионах, где сосредоточено производство. В центральных регионах потери были даже выше, но там площади черешни меньше.

Поэтому украинцы в этом году столкнутся с ограниченным предложением ягод и значительным ростом цен. Причиной стали аномальные погодные условия. В частности, весенние похолодания, существенно снизившие урожайность.

Реклама

Дата публикации 14:16, 28.04.25 Количество просмотров 414 Погода в апреле забрала у украинцев это! Готовьтесь к дефициту черешни и абрикосов! Их не будет!