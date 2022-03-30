На Волыни поймали мужчину, который хотел вывезти более 9 млн гривен на поясе

На Волыни поймали мужчину, который хотел вывезти более 9 млн гривен на поясе

У злоумышленника изъяли все денежные средства.

На Волыни, на одном из пунктов пропуска поймали мужчину, который хотел вывезти из Украины более 9 миллионов гривен.

Об этом сообщили в Волынской таможне.

"Заботливо упакованные пачки банкнот водитель спрятал в конструктивных полостях транспортного средства, в самых неожиданных местах (как вот аптечка или сверток личной гигиены) и даже на своем теле под верхней одеждой", — говорится в сообщении.

Фото: Волынская таможня/Facebook

Фото: Волынская таможня/Facebook

Фото: Волынская таможня/Facebook

Фото: Волынская таможня/Facebook

Также сообщается, что все средства изъяты и скоро будут перечислены на специальный счет НБУ. Их используют на нужды Вооруженных сил Украины.

Отметим, что согласно статье 483 Таможенного Кодекса Украины, сокрытие от таможенного контроля влечет за собой конфискацию валюты и штраф в полном объеме стоимости предмета правонарушения.

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