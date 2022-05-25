На Закарпатье задержали экс-чиновника, незаконно передавшего семье депутата-предателя 122 гектара земли

В Закарпатской области задержали бывшего председателя Воловецкого районного совета.

Его подозревают в том, что он в 2003 году незаконно передал жене депутата-изменника 122 гектара земли.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 122 гектара земли были выведены из государственного лесного фонда и переданы в аренду семье пророссийского депутата. Из-за этого бюджет недополучил более 26 млн. грн.

"Эти земли стоимостью 26,9 млн грн были переданы в аренду субъектам хозяйствования, конечным бенефициаром которых является жена народного депутата Украины, который сейчас подозревается в госизмене. Они использовались под размещение оздоровительного комплекса", — говорится в сообщении.

В ходе обыска оздоровительного комплекса правоохранители обнаружили 300 картин известных художников, элитные транспортные средства – Bentley, Maybach. На все имущество наложен арест. Его планируют передать в управление АРМА.

Экс-руководителю Воловецкого районного совета сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, самопровозглашенная "власть" части оккупированной Запорожской области заявила, что после "освобождения" областного центра регион должен "войти в состав России".

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