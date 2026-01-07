Российская компания "Лукойл" продает международные активы / © Associated Press

Американские энергетические компании Chevron и Quantum Capital Group готовят предложение на сумму 22 миллиарда долларов по приобретению международных активов российской группы «Лукойл», против которой применены санкции США.

Об этом сообщила газета Financial Times.

Предложение касается нефтеперерабатывающих заводов российской компании и более 2000 автозаправочных станций в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, включая нефтеперерабатывающий завод в Бургасе в Болгарии, а также различные налоговые склады.

По информации анонимных источников издания, эта сделка потенциально имела бы поддержку администрации президента США Дональда Трампа, которая позволила американским компаниям вести переговоры с «Лукойлом» до 17 января.

Если сделка состоится, Chevron и Quantum Energy Partners планируют разделить между собой весь иностранный портфель акций «Лукойла».

Как сообщалось ранее, Соединенные Штаты и Великобритания ввели санкции против крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» в октябре 2025 года из-за вторжения в Украину.

Позже Соединенные Штаты продлили срок продажи международных активов «Лукойла» до 17 января 2026 года.

Российский нефтяной гигант заявил, что ищет покупателей для своих международных активов, которые производят 0,5% мирового объема нефти и стоят около 22 миллиардов долларов, согласно финансовой отчетности за 2024 год.

Напомним, бывший старший советник президента США Дональда Трампа во время избирательной кампании 2024 года Брайан Ланза стал консультантом международного подразделения российской нефтяной компании «Лукойл», в отношении которой применены американские санкции.