На заседании Ставки Главнокомандующего обсуждали защиту банковской системы — Данилов

Банковская система нуждается в защите от российских агрессоров
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что во время последнего заседания Ставки Главнокомандующего руководство страны обсуждало защиту банковской системы в случае атак со стороны России.
Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что вопрос работы банковского сектора рассматривался руководством страны, ведь надо предотвратить попытки российских агрессоров остановить работу финансового сектора.
"Были даны соответствующие поручения по этому поводу, и я думаю, что мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, чтобы она не давала сбоев, и чтобы люди понимали, что им делать если на той или иной территории произойдет какой-то трабл", — сказал Данилов.
Отметим, что Национальный банк уже разработал и направил финансовым структурам страны рекомендации по обслуживанию по блекауту.
Напомним, ранее Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских кафиров для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Нацбанке рассказали, как работает банковская система Украины в условиях отключения света.
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