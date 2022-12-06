На заседании Ставки Главнокомандующего обсуждали защиту банковской системы — Данилов

Банковская система нуждается в защите от российских агрессоров

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что во время последнего заседания Ставки Главнокомандующего руководство страны обсуждало защиту банковской системы в случае атак со стороны России.

Об этом Данилов заявил в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что вопрос работы банковского сектора рассматривался руководством страны, ведь надо предотвратить попытки российских агрессоров остановить работу финансового сектора.

"Были даны соответствующие поручения по этому поводу, и я думаю, что мы сделаем все необходимое, чтобы банковская система работала, чтобы она не давала сбоев, и чтобы люди понимали, что им делать если на той или иной территории произойдет какой-то трабл", — сказал Данилов.

Отметим, что Национальный банк уже разработал и направил финансовым структурам страны рекомендации по обслуживанию по блекауту.

Напомним, ранее Путинский генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал новую цель российских кафиров для ракетных ударов по Украине. Это – банковская инфраструктура.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Нацбанке рассказали, как работает банковская система Украины в условиях отключения света.

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