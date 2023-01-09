НАБУ объявило в розыск депутата из фракции "Слуга народа" Маргариту Шол

Депутат не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск народного депутата нынешнего IX созыва Маргариту Шол из фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Telegram.

"Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", — сказано в сообщении.

Депутат Верховной Рады подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Фото: НАБУ

Отметим, что Маргарита Шол родилась в 1988 году в Мариуполе. В Верховную Раду была избрана от партии "Слуга народа" по партийному списку (№107). Во время выборов временно не работала.

Напомним, что с 1 сентября 2021 года граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы.

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