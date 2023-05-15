Главу Верховного суда задержали на взятке в почти 3 млн долларов: фото

В НАБУ пообещали впоследствии сообщить подробности.
Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении масштабного коррупционного дела среди руководства и судей Верховного суда Украины.
Об этом сообщили в НАБУ.
"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали впоследствии", — говорится в сообщении.
Антикоррупционные органы не сообщают подробности резонансного дела.
"Украинская правда" со ссылкой на свои источники в НАБУ и полиции сообщила о задержании при получении взятки председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.
Высокого чиновника подозревают в получении почти 3 миллиона долларов.
Напомним, эксзамминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в размере 400 тысяч долларов, отправили под круглосуточный домашний арест.
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