Главу Верховного суда задержали на взятке в почти 3 млн долларов: фото

Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении масштабного коррупционного дела среди руководства и судей Верховного суда Украины.

Об этом сообщили в НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали впоследствии", — говорится в сообщении.

Антикоррупционные органы не сообщают подробности резонансного дела.

В НАБУ сообщили о масштабной коррупции в Верховном суде Украины. / Фото: НАБУ

"Украинская правда" со ссылкой на свои источники в НАБУ и полиции сообщила о задержании при получении взятки председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Высокого чиновника подозревают в получении почти 3 миллиона долларов.

Напомним, эксзамминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, подозреваемого в получении взятки в размере 400 тысяч долларов, отправили под круглосуточный домашний арест.

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