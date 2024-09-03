Нацбанк аннулировал лицензию известной компании, которая выдает микрокредиты: о какой идет речь

Компания выдавала микрокредиты, но ее работа не отвечала стандартам регулятора.

Национальный банк Украины принял решение об аннулировании лицензии финансовой компании ООО "Манифой", также известной как Money4YOU после плановой инспекционной проверки.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Компания занималась выдачей микрокредитов, однако ее деятельность не отвечала требованиям регулятора. Кроме аннулирования лицензии НБУ наложил на Money4YOU штраф в размере 4,28 миллиона гривен за ряд серьезных нарушений. Во-первых, компания не указывала в договорах о потребительском кредите дневную процентную ставку и методику ее расчета, что является прямым нарушением законодательства.

Сообщается, что Money4YOU нарушила законы, регулирующие потребительское кредитование, финансовые услуги и государственное регулирование рынка финансовых услуг, а также нормы, касающиеся электронной коммерции.

НБУ также отметил, что компания не придерживалась разных положений регулятора. Отметим, что в 2021 году НБУ уже принимал меры влияния на ООО "Манифой" из-за нарушения законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг. В 2023 году компания снова попала под санкции НБУ за предоставление заведомо ложной информации. Эти шаги регулятора отражают серьезные проблемы деятельности компании и стремление обеспечить надлежащий уровень финансовых услуг в Украине.

Напомним, ТСН писало о том, нужно ли платить кредиты во время военного положения и как можно списать задолженность.

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