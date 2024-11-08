Нацбанк допустил дальнейшее повышение налогов в Украине: как это повлияет на цены

По данным НБУ, такие инициативы могут оказать разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров.

В обновленном макропрогнозе НБУ учтены последние налоговые изменения. Однако НБУ не исключает новых налоговых инициатив, которые в зависимости от параметров будут оказывать разное влияние на инфляцию.

Об этом говорится в Инфляционном отчете Национального банка Украины (октябрь 2024 года).

В основе предположений макропрогноза – проект законодательных изменений по повышению ставок отдельных налогов (в том числе военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финансовых учреждений и другие) и принятые ранее изменения пересмотра ставок акцизных налогов.

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"Но в случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия могут быть повышение действующих ставок или введение новых налогов", – говорится в обзоре.

По данным НБУ, такие инициативы могут оказать разное влияние на инфляцию, в зависимости от их параметров.

Так, потенциальный рост налогов на потребление (в том числе НДС) содержит больше краткосрочных проинфляционных рисков, поскольку их повышение сразу отразится на потребительских ценах. Прямые налоги оказывают в основном нейтральный эффект, поскольку проинфляционное влияние от больших бюджетных расходов компенсирует ограничение частного потребления, отметили в НБУ.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла в целом законопроект о повышении налогов. В частности, для части украинцев военный сбор вырастет от 1,5 до 5%. За что и сколько теперь будет платить каждый украинец и бизнес – читайте на ТСН.ua.

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