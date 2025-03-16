Нацбанк изменил правила безналичных расчетов: что нужно знать

Нацбанк уточнил порядок осуществления безналичных расчетов в гривне. Это было необходимо для адаптации к европейским стандартам и усовершенствованию регулирования платежных операций в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Обновленные правила соответствуют нормам Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 260/2012, устанавливающего технические и коммерческие требования к кредитным переводам и прямым дебетам. В то же время НБУ:

уточнил реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем

обязал платежные учреждения уведомлять плательщиков о принятии к исполнению платежной инструкции

урегулировал порядок информирования получателей о зачислении средств на счет после каждого перевода

определил обязательные реквизиты платежных инструкций, оформленные платежными учреждениями от клиентов

разграничивал реквизиты платежных документов, оформляемых государственными исполнителями и Государственной налоговой службой Украины

отменил требование обязательного использования печати для электронных платежных инструкций, оставив ее только для бумажных документов

В то же время, если средства на счете находятся под арестом, то сам счет может быть изменен или закрыт, поскольку арест накладывается именно на средства должника, а не на счет.

Ранее стало известно, что Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. Больше об этом читайте в новости.

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