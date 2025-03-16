Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нацбанк изменил правила безналичных расчетов: что нужно знать

Нацбанк изменил правила безналичных расчетов: что нужно знать

Нацбанк Украины / Фото: УНИАН

Регулятор внес изменения, чтобы приблизить законодательство к европейским стандартам.

Нацбанк уточнил порядок осуществления безналичных расчетов в гривне. Это было необходимо для адаптации к европейским стандартам и усовершенствованию регулирования платежных операций в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Обновленные правила соответствуют нормам Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 260/2012, устанавливающего технические и коммерческие требования к кредитным переводам и прямым дебетам. В то же время НБУ:

  • уточнил реквизиты платежной инструкции, инициированной получателем
  • обязал платежные учреждения уведомлять плательщиков о принятии к исполнению платежной инструкции
  • урегулировал порядок информирования получателей о зачислении средств на счет после каждого перевода
  • определил обязательные реквизиты платежных инструкций, оформленные платежными учреждениями от клиентов
  • разграничивал реквизиты платежных документов, оформляемых государственными исполнителями и Государственной налоговой службой Украины
  • отменил требование обязательного использования печати для электронных платежных инструкций, оставив ее только для бумажных документов

В то же время, если средства на счете находятся под арестом, то сам счет может быть изменен или закрыт, поскольку арест накладывается именно на средства должника, а не на счет.

Ранее стало известно, что Нацбанк ввел запрет на выдачу наличных бизнеса. Больше об этом читайте в новости.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация