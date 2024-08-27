Нацбанк на полгода ограничит переводы с карты на карту: подробности

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает лимит в 150 000 грн в месяц для переводов между карточками физических лиц на полгода.

Об этом идет речь на сайте Нацбанка.

Лимит в 150 000 грн в месяц применяется только к переводам с карты на карту между физическими лицами в одном банке. Он не касается волонтерских переводов, лиц с подтвержденными доходами более 150 тысяч грн в месяц, переводов между собственными счетами клиента в одном банке или операций по реквизитам IBAN.

По информации НБУ, эти ограничения не повлияют на 98% пользователей, поскольку большинство из них не превышают этот лимит. НБУ подчеркивает, что новые правила не затрагивают деятельность волонтеров, которые должны соответствовать, по крайней мере, двум из пяти критериев, определенных для их идентификации.

Ограничения введены для борьбы с незаконным использованием платежных систем, в частности, с "дропами" — лицами, которые передают свои карточные реквизиты для отмывания средств. В 2024 году уже более 80 тысяч клиентов были отключены банками из-за участия в таких схемах, и через карты "дропов" может проходить около 200 млрд грн в год.

Напомним, Национальный банк прогнозирует сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, что приведет к постепенному повышению тарифов в ближайшие годы.

Читайте также: