Нацбанк назвал причину улучшения ситуации на валютном рынке

В феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. В НБУ объяснили, с чем это связано.
Одной из причин стабилизации ситуации на валютном рынке Украины было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национального банка.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (март 2023 года).
Отмечается, что в феврале предложение иностранной валюты подпитывалось сезонным увеличением ее продаж преимущественно предприятиями АПК для подготовки к проведению посевной кампании. Кроме того, ее поддерживало насыщение рынка наличной иностранной валютой, в частности, за счет уменьшения спроса из-за возможности покупки безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит.
"Кроме того, на валютный рынок и дальше положительно влияло отсутствие монетизации дефицита бюджета", — добавили в НБУ.
Напомним, в свою очередь, в Министерстве экономики говорят, что в Украине в ближайшее время ускорятся инфляционные процессы. Причина – восстановление экономики и рост потребительского спроса.
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