Нацбанк отменит ограничения на валютном рынке Украины: но есть условия

Национальный банк Украины (НБУ) назвал временными все валютные ограничения, введенные в стране с начала полномасштабной войны. Отмена ограничений пока не стоит в повестке дня.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отмечают, что знают, какие проблемы для экономики создают ограничения на валютном рынке.

"НБУ осознает, что впоследствии баланс преимуществ и недостатков от применения жестких административных ограничений претерпевает изменения: сдерживающий потенциал снижается, в то же время рыночные искажения и недовольства участников рынка усиливаются. В связи с этим одним из приоритетов НБУ является формирование необходимых предпосылок, чтобы перейти к постепенному смягчение валютных ограничений, которое не сопровождалось шоками для валютного рынка и экономики", — объясняют в пресс-службе.

В НБУ также напомнили, что в рамках новой программы расширенного финансирования с МВФ, Украина согласилась после нормализации ситуации смягчить валютные ограничения. В Нацбанке уже разрабатывают Дорожную карту постепенной отмены валютных ограничений.

В то же время в Национальном банке отметили, что смягчение временных валютных ограничений произойдет по тем же принципам, которые доказали свою эффективность во время проведения валютной либерализации в мирное время.

Также сообщается, что за время действия военного положения НБУ продал для балансировки спроса и предложения на валютном рынке более 30 млрд долларов. В то же время интервенции НБУ были бы существенно большими при отсутствии мер по противодействию непроизводительному оттоку капитала.

Ранее стало известно, что НБУ планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

В июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, в настоящее время составляет 36,5686 грн.

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