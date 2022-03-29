Нацбанк перечислил на нужды военных более 13 млрд грн, на спецсчете осталось 91,5 млн грн

Минсоцполитики уже перечислило со своего счета почти 21 млн грн на гуманитарные нужды пострадавшим украинцам.
Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 13,2 млрд грн. В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 91,5 млн. грн.
Об этом идет речь на сайте Нацбанка.
Так, в частности, на нужды Национальной гвардии Украины уже перечислили всего 950 млн грн, на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн, на нужды Министерства обороны Украины – всего 9 607,5 млн грн, на нужды Государственной пограничной службы – всего 980 ,2 млн. грн.
"Всего со дня открытия спецсчета на него было перечислено более 13,3 млрд грн в эквиваленте. В частности, около 3,9 млрд грн в эквиваленте поступило из-за рубежа в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары)", — пишут в Нацбанке.
Отмечается, что средства поступали не только от граждан и предприятий в Украине, но и от международного сообщества, включая США, Великобританию, Канаду, Германию, Швецию, Польшу, Финляндию, Францию, Австралию, Чехию и многие страны мира.
Кроме того, по состоянию на 29 марта остаток средств на счету Министерства социальной политики, открытый Национальным банком для гуманитарных целей, составляет около 328 млн грн. В частности, около половины средств поступило из-за границы в иностранной валюте.
Министерство социальной политики уже перечислило из него около 21 млн грн на гуманитарные нужды пострадавшим от вооруженной агрессии России.
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