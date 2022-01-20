Нацбанк повысил учетную ставку до 10% на фоне ухудшения прогноза экономических показателей

В 2022 году в НБУ прогнозируют большую инфляцию и более медленный рост ВВП.

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых, констатировав, что в 2022 году экономические показатели не достигнут того уровня, на который ранее надеялись. В частности, в текущем году не удастся достичь снижения инфляции до 5%, а ВВП вырастет только до 3,4%.

Об этом в четверг, 20 января, сообщили на официальном сайте Нацбанка Украины.

Такое решение регулятор объяснил необходимостью усиления монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до 5%.

В сообщении говорится, что после прохождения пика осенью 2021 года инфляция снижалась, но медленнее, чем ожидалось, а фундаментальное инфляционное давление даже усилилось.

"В 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% только в 2023 году", — отметили в Нацбанке.

Впоследствии на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил об ухудшении прогноза инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. Одним из главных проинфляционных факторов он назвал рост цен на энергоносители.

Дорогие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения отразятся также на темпах роста внутреннего валового продукта. Нацбанк пересмотрел прогноз роста реального ВВП на 2022 год с 3,8 до 3,4%.

Учетная ставка, которую еще раз повысил Нацбанк, определяет процент, под который банки могут получить средства (рефинансирование) от НБУ, и влияет на процент, под который выдают кредиты.

Напомним, в декабре 2021 года Национальный банк Украины уже повышал учетную ставку с 8,5% до 9% годовых. Увеличиваться учетная ставка начала с 5 марта 2021 года, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых.

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