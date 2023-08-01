Нацбанк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Конкорд"

Правление Национального банка приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО "АКБ "Конкорд" и его ликвидации от 1 августа.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение №256-рш Нацбанк принял 1 августа согласно ст. 77 закона "О банках и банковской деятельности" в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

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Кроме того, НБУ оштрафовал банк на 400 тыс. грн за несопровождение перевода средств необходимой информацией о получателе перевода средств и информацией о плательщике (инициаторе перевода).

Доля финучреждения составила 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины, уверяют в НБУ.

Банк "Конкорд" не обеспечил функционирование надлежащей системы управления рисками, не предоставил запросы инспекционной группы достоверной информации, необходимой для осуществления надзора, ненадлежаще исполнял обязанность разрабатывать и внедрять внутренние документы в сфере финансового мониторинга.

К тому же за последние два года Национальный банк по результатам осуществления надзора за совершенные банком нарушения применил к нему такие меры влияния, как наложение штрафа в общем размере 60,4 млн грн и письменное предупреждение.

Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2023 составила 1 млрд 116,25 млн грн.

Напомним, 28 июля банк "Конкорд" опроверг слухи о лишении его лицензии.

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