Нацбанк не повысил учетную ставку, несмотря на рост инфляции

Учетная ставка установлена на уровне 7,5% годовых.

Национальный банк Украины принял решение остановить повышение размера учетной ставки, которое началось в марте этого года. Как сообщил на брифинге глава НБУ Кирилл Шевченко, с 18 июня 2021 она будет установлена на уровне 7,5% годовых.

По его словам, дальнейшее повышение учетной ставки возможно в случае ухудшения ожиданий и возникновения угрозы для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

"Признаки усиления фундаментального инфляционного давления свыше прогноза сейчас не наблюдаются", — отметил глава Нацбанка.

При этом Кирилл Шевченко напомнил, что в мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении. Такое ускорение ценовой динамики он объяснил тенденциями на мировых товарных рынках, связанных, в частности, с подорожанием природного газа и подсолнечного масла.

"Следующее решение по учетной ставке будет приниматься с учетом обновленного макроэкономического прогноза, который будет опубликован в июле 2021 года", — сообщил он.

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Заметим, что учетная ставка — это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Таким образом ее размер определяет цену кредитов на рынке.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 5 марта 2021, когда ее размер был увеличен с 6,0% до 6,5% годовых. Следующее повышение состоялось 16 апреля — до 7,5% годовых.

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