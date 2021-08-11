В Украине "лопнул" еще один коммерческий банк - НБУ признал его банкротом

У КБ "Земельный капитал" возникли проблемы с выплатой депозитов из-за недостаточности средств в банке.

В среду, 11 августа, правление Национального банка Украины приняло решение отнести АО "Коммерческий банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В государственном регуляторе напомнили, что еще 1 июля 2021 было принято решение отнести КБ "Земельный капитал" к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности.

"С момента отнесения банка к категории проблемных финансовое положение и показатели банка ухудшились, объем высоколиквидных активов уменьшился до критического уровня, что привело к возникновению невыполненных платежей клиентов", — сообщили в Нацбанке.

Клиентам банка, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сумму в 200 000 гривен, будет выплачены их средства в полном объеме. По данным НБУ, таких - около 70% вкладчиков банка.

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Те же клиенты, которые имеют большие вклады, получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 июля 2021 составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

"Отнесение банка к категории неплатежеспособных никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, который на сегодня является устойчивым", — заверили в Нацбанке.

Напомним, ранее Национальный банк объявил о неплатежеспособности АО "Мисто Банк" за уменьшения нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.

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