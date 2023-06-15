Нацбанк прогнозирует рост цен из-за теракта на Каховской ГЭС

Затопление сельскохозяйственных земель после подрыва плотины Каховского водохранилища приведет к уменьшению урожая овощей и соответственно их удорожанию.

Национальный банк Украины прогнозирует, что теракт российских оккупантов на Каховской ГЭС обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию. Причиной станет удорожание овощей.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный на брифинге, который транслировался на Youtube.

Глава Нацбанка отметил, что фундаментальное инфляционное давление в Украине остается достаточно высоким. На ценовой динамике во втором полугодии отразится повышение отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированный возврат довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

"Кроме того, негативные последствия для цен будет иметь подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС. По первым оценкам Национального банка, этот теракт обусловит дополнительный вклад в нынешнюю инфляцию на уровне около 0,3 процентных пункта из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей", — сказал он.

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По словам Пышного, "долгосрочные разрушительные эффекты от подрыва Каховской ГЭС беспрецедентно масштабны, однако полностью оценить их можно будет лишь со временем".

Замглавы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что из-за затопления и осушения почв в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях существует риск потери от 10 до 14% общего урожая овощей.

"Однако нами потери урожая овощей оцениваются несколько меньше — в 5%, поскольку доля подтопленных площадей на подконтрольных территориях сравнительно невелика, хотя понятно, что может снизиться урожайность", — сказал Николайчук.

Напомним, цены на хлеб в Украине в результате подрыва Каховской ГЭС не изменятся, хотя в результате эмоциональной реакции на катастрофу произошел спекулятивный скачок цен на зерно.

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