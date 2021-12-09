Нацбанк прогнозирует рост инфляции до 10% по итогам 2021 года

Нацбанк прогнозирует рост инфляции до 10% по итогам 2021 года

В октябре в НБУ предполагали, что годовая инфляция составит 9,6%.

Заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук объявил обновленный прогноз инфляции в Украине на конец 2021 года.

Как передает издание "НВ", на пресс-конференции в четверг, 9 декабря, представитель НБУ сообщил о замедлении темпов инфляции в течение двух последних месяцев, однако уложиться в октябрьский прогноз 9,6% не удастся.

"Сейчас мы видим, что инфляция замедляется, но идет немного выше траектории, которую мы закладывали в свой прогноз. Около 10% мы будем иметь на конец года, если не произойдет каких-либо значительных сюрпризов", — сообщил Сергей Николайчук.

По его словам, замедление темпов инфляции продлится до конца года, а также в следующем 2022 году. Такой прогноз обусловлен рядом предпосылок.

“Рекордные урожаи и коррекция мировых цен будут способствовать замедлению продовольственной инфляции. Весной следующего года после завершения отопительного сезона также ожидается понижение цен на газ в Европе. Это будет способствовать снижению себестоимости производства товаров и услуг в Украине”, — говорится в сообщении Нацбанка.

Напомним, 9 декабря Национальный банк Украины сообщил о повышении учетной ставки с 8,5% до 9% годовых.

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