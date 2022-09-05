Нацбанк разрешил банкам продавать населению больше наличной валюты

Расширение предложения наличной валюты будет способствовать стабилизации ситуации в наличном сегменте валютного рынка и существенного влияния на международные резервы Украины.

Национальный банк Украины разрешил банкам продавать клиентам весь объем приобретенной у граждан безналичной валюты.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Национальный банк способствует увеличению предложения в наличном сегменте валютного рынка – в объем наличной валюты, который банк может предложить населению, будет включаться весь объем приобретенной им с 13 апреля 2022 года у граждан безналичной валюты, а не половина от него", — говорится в сообщении.

Также регулятор уточнил порядок покупки валюты бизнесом для расчетов в иностранной валюте.

"Национальный банк определил, что для осуществления расчетов в иностранной валюте предприятие должно сначала использовать имеющуюся у него иностранную валюту, а далее, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины", – объяснили в НБУ.

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Напомним, что с 27 июля 2022 года Национальный банк Украины разрешил банкам продавать в наличном сегменте валютного рынка половину от купленной у граждан с 13 апреля 2022 года безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты.

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