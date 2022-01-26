Нацбанк разрешил Комитету по надзору за не финансовыми учреждениями наказывать коллекторов

В частности, речь идет о штрафах.
Национальный банк расширил полномочия профильного комитета по коллекторам и кредиторам.
Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.
В частности, комитет будет иметь право принимать решение о мере наказания компании за нарушение прав потребителей. Он также имеет право штрафовать коллекторскую фирму за выявленные нарушения или даже временно запретить ей осуществлять деятельность по урегулированию просроченных кредитов.
Напомним, в Украине с 2021 года действует закон, регулирующий деятельность и поведение коллекторов. Пожаловаться на неправомерную деятельность учреждений потребители могут у НБУ. Ранее украинское законодательство не регулировало работу коллекторских компаний, а теперь их ввели в правовое поле. Принятый документ позволит защитить потребителей кредитных услуг.
Таким образом, будет создан реестр коллекторских компаний. В него должны быть внесены все учреждения, желающие действовать на рынке. По документу все финансовые учреждения должны предупреждать заемщика еще на этапе подписания договора, о том, что в случае задолженности будут привлекаться коллекторы.
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