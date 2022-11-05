Нацбанк смягчил ограничения для волонтеров и благотворительных фондов: покупать товары за границей станет проще

Чтобы было легче приобрести товары за рубежом для поддержки обороноспособности Украины, НБУ ввел ряд изменений в валютные ограничения.

С 5 ноября Национальным банком Украины внесены изменения по вопросам, регулирующим использование валютных средств волонтерами и благотворительными организациями.

Приобретение товаров за границей для поддержки обороноспособности Украины должно упроститься.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Теперь волонтеры могут рассчитываться гривневыми платежными картами за границей без ограничений.

Кроме того, физическим лицам разрешили покупать валюту и перечислять ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тысяч грн в эквиваленте).

Список товаров оборонного назначения с целью поддержания обороноспособности Украины дополнен тепловизорами и рядом других приборов.

В соответствующий перечень также входят: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Внесены изменения также в использование иностранной валюты благотворительными фондами.

Банки теперь не будут учитывать имеющиеся остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не потребуют продажи и/или использования наличной валюты при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для оплаты импортных контрактов.

“Это решение принималось, учитывая, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как помощь с целевым назначением. Соответствующие изменения не будут оказывать значительного влияния на международные резервы и принимались, учитывая важное значение благотворительных фондов, в частности, в условиях военного положения”, — говорится в сообщении Нацбанка.

В НБУ напомнили, что с 6 сентября 2022 года для осуществления расчетов в иностранной валюте юридические лица должны сначала использовать наличную у них иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.

Напомним, ранее Национальный банк снял ограничения на приобретение валюты, однако оставил норму, обязывающую сразу класть приобретенную валюту на депозит.

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